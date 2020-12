Giornale – Inter costretta a giocare secondo realismo e non utopie: rosa eccellente ma il limite…

La Juventus chiama, l’Inter risponde. Bianconeri e nerazzurri si preparano nel migliore dei modi all’ultimo impegno della fase a gironi di Champions League e proseguono la risalita in classifica. Il Giornale analizza i successi in campionato delle due squadre, rispettivamente contro Torino e Bologna, nell’editoriale firmato da Riccardo Signori: “Juve e Inter cominciano a prendere le misure: ciascuna a modo suo. L’Inter sta meglio perché si è costretta a giocare secondo realismo e non secondo utopie“.

Il quotidiano esalta la prova dei nerazzurri: “L’Inter ha trovato l’assetto, si esalta negli spazi, si affida ad un contropiede esaltato dalla strapotenza di Lukaku e ieri dalla regia offensiva di Sanchez e dalla ritrovata vena di Hakimi. Forse è un limite affidare al gigantone la buona sorte di una stagione, ma finchè Lukaku segna, l’Inter va e, in campionato, promette di essere degna di una rosa eccellente e qualitativa: svarioni difensivi a parte”.