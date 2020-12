Recoba: “Mercato? L’Inter deve fare qualcosa, anche se ha solo il campionato. Ha quei mostri…”

Ospite di Christian Vieri sulla ‘Bobo TV‘ in diretta su Twitch, Alvaro Recoba ha parlato del prossimo mercato di gennaio: “L’unica che non dovrebbe fare niente sul mercato è il Milan. Non ha la Champions ed è quella che sta meglio di tutte. Anche noi dell’Inter dobbiamo cercare di fare qualche cosa in più. Tanto dici: ‘Davanti chi vuoi prendere, che hai questi mostri qua?’. Hai solo il campionato. La Juve lo stesso, però alla fine incredibilmente chi ha bisogno di prendere qualcuno è il Milan che però sono quelli che stanno facendo meglio e invece di migliorare potrebbero calare”.