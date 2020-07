Inter, ipotesi ‘recompra’ per un terzino: fissata la cifra. In arrivo le prime offerte

Gabriele Zappa può tornare all’Inter. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il terzino destro classe 1999 ha convinto con la maglia del Pescara: la dirigenza nerazzurra sta valutando l’ipotesi di riportarlo a Milano attivando la clausola di ‘recompra‘ di 4 milioni di euro, inserita nel trasferimento a titolo definitivo della scorsa estate.

Zappa verrebbe riacquistato per essere inserito in altre operazioni e monitorato per il futuro: sulle sue tracce ci sono il Parma, alla ricerca di un laterale destro, e il Benevento di Pippo Inzaghi.