Redknapp: “Calcio inglese top. Il Manchester City batterà l’Inter, non ho dubbi”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Harry Redknapp ha parlato anche della finale di Champions tra Manchester City-Inter. Il tecnico non ha dubbi sulla vittoria della squadra di Guardiola. "Il calcio inglese è il migliore che ci sia. Due squadre della Premier League in altrettante finali europee vorranno pur dire qualcosa. Certo, si potrà obiettare che ci sono arrivate anche tre formazioni italiane. Ma reputo che il tipo di calcio che offre in questo momento l'Inghilterra sia ancora il migliore. La riprova? Oggi la squadra più forte al mondo è il Manchester City".