Redknapp: “Conte è fantastico, un top coach. La sua passione è contagiosa”

Intervistato da TMW, Harry Redknapp, ex allenatore del Tottenham e del West Ham, ha elogiato così Antonio Conte. Ecco le sue parole:

"Manager fantastico, un top coach. Tecnico emozionale, che vuole sempre vincere. La sua passione è fantastica, direi contagiosa. Non l'ho mai incontrato ma lo ammiro molto. Ha fatto cose fantastiche al Chelsea e al Tottenham ha raccolto un compito difficile. Se avrà ancora tempo di lavorare potrà fare grandi cose e per questo spero che resti a lungo sulla panchina degli Spurs anche non possiamo esserne sicuri".