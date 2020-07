“Regali per Conte“. E’ questo il titolo del taglio alto dedicato all’Inter dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola sabato 1 agosto 2020. “L’Inter seconda e l’Europa League. Poi avanti tutta sul mercato. Antonio compie 51 anni, sfida l’Atalanta e Brozovic ne combina un’altra“. La copertina, invece, è dedicata a Pirlo, presentato dalla Juventus come nuovo allenatore dell’Under 23.