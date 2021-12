Regazzoli: “Vittoria importante. Ora ci riposiamo per tornare più cariche di prima”

La giocatrice dell'Inter Femminile ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria di oggi in Coppa Italia contro il San Marino

La giocatrice dell'Inter Femminile Regazzoli ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria di oggi in Coppa Italia contro il San Marino

Vittoria importante, contente di aver superato il turno. Ora ci riposiamo per ripartire più cariche di prima. Siamo un gruppo bello solido, contenta di far parte di questo turno. Non vedo l'ora di tornare dopo aver ricaricato le pile.