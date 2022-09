Reggina, Fabbian non si ferma più: terzo gol nelle ultime 4 gare, l’Inter sorride

Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito dai nerazzurri, è andato in rete anche contro il Cittadella

Non si ferma il magic moment di Giovanni Fabbian: il centrocampista classe 2003, ceduto in estate in prestito dall'Inter alla Reggina, è ha segnato la rete del momentaneo 2-0 nel successo per 3-0 dei calabresi contro il Cittadella. Per il prodotto del settore giovanile nerazzurro si tratta del terzo gol nelle ultime 4 gare di Serie B.