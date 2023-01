Reggina, i tifosi eleggono Fabbian MVP di dicembre. Ma il club sceglie… un altro

Una prima parte di stagione di ottimo livello per Giovanni Fabbian, centrocampista dell'Inter classe 2003 in prestito alla Reggina. Il giovane nerazzurro ha infatti già collezionato 5 reti e 1 assist in 19 presenze, oltre che a tante eccellenti prestazioni. Tanto che i tifosi del club calabrese hanno eletto proprio lui, nel sondaggio postato dalla società su Twitter come MVP del mese di dicembre con il 73,7% dei voti: