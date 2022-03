Torino-Inter, Brozovic assente. Assogna: “Affidare la regia a tre giocatori”

Manca il croato e per i nerazzurri è un'assenza importante: come farà Inzaghi a sostituirlo? Il parere del giornalista di Skysport

«La costruzione è un concetto fondamentale. Quando si costruisce qualcosa la classifica è un effetto collaterale e ogni partita è importante per capire il percorso del Torino di Juric. C'è stata un'involuzione preoccupante per una squadra che stava costruendo qualcosa di importante e il percorso del tecnico si è un po' interrotto». Paolo Assogna a Skysport ha parlato della sfida tra Torino e Inter, di come ci arriva la formazione granata alla partita contro i nerazzurri.