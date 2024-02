Il padre, la passione per il padel e l'amore per l'Inter. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Regina Baresi si racconta. Il primo argomento non può che essere la squadra di Inzaghi impegnata in Champions contro l'Atletico: "Simeone è un super allenatore. In tutti questi anni in cui ha guidato la squadra, ha dato la sua impronta di gioco in maniera evidente. Ma l’Inter è in forma. Ha acquisito tanta sicurezza nel corso della gestione Inzaghi. Mi aspetto una bella partita, scaldata ancora di più dall’atmosfera della Champions. La mia speranza è che i nerazzurri continuino a giocare in questo modo, divertendosi. Un pronostico? Non voglio dire nulla ma sono ottimista per il passaggio del turno".