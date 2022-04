Serie A, il 14 assemblea di Lega: si parlerà anche di nuovo regolamento agenti

Aggiornato l'ordine del giorno dell'incontro fissato per approvare le modifiche allo statuto con l'adeguamento ai principi informatori della FIGC

Si parlerà anche del nuovo regolamento agenti sportivi nella prossima Assemblea di Lega Serie A. Si terrà il 14 aprile alle 11.15, in via Rossellini. E i rappresentanti dei club, oltre ad approvare l'adeguamento dello Statuto ai principi informatori della FIGC e a parlare di eventuali altre iniziative per promuovere la pace. All'odg è stato anche aggiunto il punto sul contenzioso Mediapro in materia di diritti audiovisivi 2018-2021.