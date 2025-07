Stilato il nuovo regolamento per il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte

Il Consiglio della Lega Serie A , riunitosi oggi, ha approvato il nuovo regolamento per "il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte del Campionato Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2025/2026"

In particolare, secondo il regolamento, le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo, salvo impedimenti come maltempo, sosta per le Nazionali, gare ravvicinate o sanzioni. Lo stesso vale per la prosecuzione delle gare interrotte, che riprendono solo per i minuti mancanti e dallo stesso punto in cui erano state sospese.