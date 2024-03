Intervistato dal Telegraaf, Tijjani Reijnders fa un bilancio dei suoi primi mesi con la maglia del Milan. "Con Giroud mi trovo bene. Scherziamo tra noi abbastanza spesso. Io non parlo ancora italiano, ma mi trovo bene con tutti. Sono stato accettato, credo".

Il centrocampista ha parlato della stagione dei rossoneri e in particolare del campionato con l'Inter che ha 14 punti di vantaggio sul Milan. "Non credo che il campionato sia più possibile. Ma siamo secondi e siamo ancora in Europa League".