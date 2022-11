Reja: “Giocavo col 3-5-2 già 15 anni fa. Asllani-Bajrami? Serve equilibrio”

Edy Reja, ct dell'Albania, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Italia: "Il modulo è sempre quello, è il modulo che ci ha dato più garanzie. Con questo modulo i calciatori si sentono molto sicuri e non credo di cambiare, poi magari può accadere a gara in corsa. Mancano alcuni giocatori storici, Djimsiti mi sarebbe servito in questa partita vista anche la sua esperienza internazionale. Mi manca un po' di gente, ma chi scenderà in campo darà sicuramente il 100%. Io il 3-5-2 l'ho utilizzato nel Napoli già 15 anni fa. Ora lo fa Conte, lo fa Mancini... Io ho iniziato 15 anni fa e ho fatto i complimenti anche a Mancini perché con la difesa a tre ha trovato veramente l'equilibrio. Poi alcune prestazioni sono venute bene, altre male, ma questo è un modulo che mi ha dato soddisfazioni”.