Reja: “Asllani può diventare un top. L’Inter non ha ancora fatto vedere…”

"Il Napoli mi auguro possa far bene come lo scorso anno anche se sono andati via giocatori importanti. Ma lavorano per portare qualche giocatore e per rendere la squadra competitiva. Mi piace il Milan, ragiona anche molto sugli acquisti. Sono tutti giocatori funzionali al progetto di Pioli. L'Inter ha fatto qualche discreta prestazione in precampionato ma ancora non ha fatto vedere ciò che mi aspettavo".