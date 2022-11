Reja: “Asllani ha bisogno di giocare, rischia di perdere un anno. All’Inter…”

Edy Reja, ct dell'Albania, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato anche di Kristjan Asllani e del suo scarso utilizzo all'Inter: "Asllani con Inzaghi fatica? Dieci mesi fa all'Empoli non era titolare fisso, ma ha finito bene il campionato. Avrebbe avuto bisogno di giocare, di un passaggio intermedio per maturare. Così rischia di perdere un anno. All'Inter non è facile".