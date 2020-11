Reja: “Juve favorita per lo scudetto. L’Inter ha troppi alti e bassi: Conte si lamenta…”

Edoardo Reja, ex allenatore di Napoli, Lazio e Atalanta e ora commissario tecnico dell’Albania, è intervenuto sulle frequenze di Rai RadioUno nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ per parlare della lotta scudetto e delle formazioni in corsa per la vittoria finale della Serie A 2020/2021.

Per il tecnico la Juve resta la favorita: “Pirlo ci sta lavorando, ha avuto alti e bassi ed è partito titubante, però ha qualità importanti e a dicembre ha il calendario in discesa. Anche l’Inter ha alti e bassi e Conte si è lamentato per la mancanza della mentalità giusta. Anche Gattuso è stato critico con sé stesso: il Napoli si piace troppo, ci vorrebbe una sana cattiveria come chiede il suo allenatore Con l’avvento soprattutto di Ibrahimovic a gennaio, Pioli ha creato una compagine forte e consapevole. Ibra, rispetto al passato, è diventato un uomo squadra e il Milan ha fatto vedere un grande calcio, I rossoneri hanno una rabbia incredibile su ogni pallone ed una rosa adeguata per coltivare certe ambizioni. Se a gennaio ci sarà da aggiungere qualcosa, il Milan lo farà di certo: è una squadra altamente competitiva per raggiungere l’obiettivo Champions e andare anche al di là”.