Reja: “La Juventus vincendo contro l’Inter aumenterebbe le sue speranze di scudetto”

A Il Mattino, l'ex allenatore del Napoli Edy Reja ha detto la sua sulla lotta scudetto a poche ore dal big match tra Juventus e Inter

"Il Napoli ha frenato con il Milan ma poi è riuscito a ripartire e anche se già la Champions sarebbe un grande risultato se la può giocare fino in fondo per lo scudetto con i rossoneri, l'Inter e la Juve. Per me i bianconeri sono ancora in corsa tenendo presente che quelle davanti potrebbero perdere ancora qualche colpo come è già è successo e che avranno lo scontro diretto contro l'Inter e vincendo aumenterebbero le loro chances".