Renard: “Hakimi ha qualità eccezionali. Con Conte è migliorato. Lo paragono a…”

Intervistato da L'Equipe, Hervé Renard elogia l'esterno nerazzurro al centro di molte voci di mercato

Ha portato e lanciato in nazionale Achraf Hakimi, per oltre tre anni ha guidato il Marocco. Intervistato da L'Equipe, Hervé Renard elogia l'esterno nerazzurro al centro di molte voci di mercato. "Con Conte è migliorato nella fase difensiva. Nasser Larguet mi ha parlato di lui ed è venuto per la prima volta senza giocare, in punta di piedi. L'ho poi richiamato perché ho scoperto un ragazzo interessante e bravo, un po' riservato ma con qualità eccezionali. Era di gran lunga il più veloce nei test".