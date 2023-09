Le parole dell'ex calciatore: "È troppo presto per dire che il Napoli sia fuori dai giochi per lo scudetto. Ne vedremo delle belle"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Alessandro Renica, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «È troppo presto per dire che il Napoli sia fuori dai giochi per lo scudetto. Ne vedremo delle belle. Di sicuro l'Inter è la squadra più completa e mi ha impressionato più delle altre. Sembra quasi il Napoli dell'anno scorso. Ma mai dire mai: anche tre anni fa erano partiti sparati e poi sono spariti».