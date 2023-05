Renzi: “Speriamo l’Inter vada sulla Champions e che noi vinciamo stasera”

Matteo Renzi, politico e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia: "Per noi fiorentina è un fatto straordinario, sono tanti anni che non vinciamo niente: l'augurio è che l'Inter vada sulla Champions con noi che andiamo sulla Coppa Italia. La Russa ieri ha trasformato il Senato in una sede di un Inter Club, una cosa inaccettabile (ride, ndr). Italiano? Siamo contenti dei risultati, io ho le mie idee ma bisogna dare fiducia alla società e al mister: abbiamo fatto un bellissimo calcio. L'ultima volta che sono stato allo stadio abbiamo vinto con gol di Bonaventura, speriamo vada bene anche oggi".