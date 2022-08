Repice: “Con Belotti, Roma tra le favorite per lo Scudetto. Juve? Di Maria…”

"L’infortunio di Di Maria era pregresso, ci avrei pensato a prendere giocatori come lui visto come gli argentini sentono e preparano il Mondiale. I sudamericani si fermano due mesi prima di ogni coppa del mondo: vedere Di Maria è qualcosa di spettacolare. Un giocatore pazzesco. Quando ha deciso di prendere la partita in mano è stato devastante. Il vero buco nero al momento rimane a centrocampo. Paredes deve essere un obbligo per la Juventus, non una possibilità. Serve tornare a giocare a due tocchi, sono tre anni che manca un giocatore del genere. Lo scorso anno Allegri trova la quadra testando Danilo davanti alla difesa e recupera un sacco di punti. La Juve è già da scudetto, anche senza Paredes e Depay. Io vedo bene la Roma, è profonda, se arrivano un difensore e Belotti la Roma diventa una delle favorite".