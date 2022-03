Repice: “Juventus, senza certi giocatori non vai avanti. So che Allegri ha chiesto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice, radiocronista RAI, ha commentato l'eliminazione della Juventus dalla Champions

"Se non compri i giocatori giusti non competi per certi traguardi. O spendi cifre importanti e compri giocatori veri o non vai avanti. A centrocampo ha giocatori che portano il pallone, che non sanno imbucare, fanno il compito e non possono portarti avanti in certe sfide. Ieri non potevi fare la differenza, poteva passare ma poi ai quarti di finale dove andava? Come si presentava? E' una squadra che non ha un centrocampista. So che Allegri ha chiesto un regista, piano piano si sta costruendo la squadra e dal prossimo anno tornerà a vincere. Devi avere la possibilità di prendere certi giocatori. Le società non hanno più scouting, è questo il problema. Ci si affida a 2-3 persone che ti portano certi calciatori già fatti e forti".