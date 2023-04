Repice: “Juve squadra svuotata, ieri è stato eclatante. L’Inter sta…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice ha parlato del momento di forma che stanno attraversando Inter e Milan. Il giornalista è poi tornato sulla vittoria dei nerazzurri contro la Juventus. "Credo che il Milan sia tornando quelle delle giornate migliori. L'Inter sta viaggiando a quel livello, ha toppato partite per degli episodi abbastanza sconcertanti. Il Milan però sta dando una dimostrazione di forza non indifferente".

"La Juve è una squadra svuotata. Il problema è questo. Sono abituato a seguire la Juve e anche nei momenti di maggior difficoltà ha dato dimostrazione di grande compattezza. Ho visto un'altra Juve ieri sera. Non so cosa sia successo, ieri sera è stato eclatante. Al di là di come viene schierata la squadra, è proprio l'atteggiamento che non va. E' come se sapessero qualcosa che li ha resi così. E mi preoccupa moltissimo".

Che partita ha visto?

"Lui voleva andare negli spazi con i tre e sfruttare gli spazi con Chiesa. Allegri è quello che conosce meglio di tutti le condizioni dei giocatori. Ogni volta diciamo una cosa, poi veniamo a sapere che uno era in un certo stato, un altro in un'altra condizione...E le ragioni mi tornano. Chi sta con i giocatori sa scegliere, può anche sbagliare ma non credo faccia certe cose per 'far dispetto alla moglie'. Mi preoccupa l'atteggiamento della squadra. Mi hanno detto di un Allegri furioso, questo dimostra che qualcosa sta succedendo. A poche ore dalla partita arriva pure la notizia della UEFA che può tenerla fuori dalle coppe. Per la Juventus è una stagione maledetta, sfido chiunque però a gestire una stagione così, è una roba fuori dalla grazia di Dio".