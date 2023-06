Repice: “Per la Roma non c’è condottiero migliore di Mourinho. Al suo fianco metterei…”

"E' sempre stato così, con Liedholm, con Capello. E se fossi in Friedkin gli darei direttamente le chiavi di Trigoria. Dice che è stufo di fare tutto, ma per me deve fare tutto questo, la Roma è sua. I paletti del FFP? In Inghilterra c'è chi ha 115 procedure d'infrazione e non succede nulla. La Juventus è stata crocifissa e probabilmente non parteciperà alle coppe, dobbiamo ricordare che ci sono club come il Manchester City che hanno 115 procedure d'infrazione e non esce nulla. Servirebbero alla Roma qualche uomo di calcio. Devono ascoltare gli uomini di calcio e devono lasciar stare gli algoritmi. Servirebbero due come Totti e De Rossi. Daniele lo vedrei bene come secondo di Mourinho. Vuole allenare, ok, ma crescerebbe all'ombra del migliore e sarebbe quello sì un primo passo di un progetto vero".