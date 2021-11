Repice: “Scudetto? Milan e Napoli perderanno punti. La Juve può fare filotto”

Le parole del commentatore: "Credo che da qui a gennaio possa succedere di tutto, non ritengo che Napoli e Milan possano assicurarsi una lotta esclusiva"

Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, Francesco Repice, giornalista e commentatore, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: "Non so se la Juve sia fuori dalla lotta scudetto, la Juventus potrebbe tranquillamente inanellare un filotto e recuperare, poi comunque un discorso come questo andrebbe affrontato con l’anno nuovo. Credo che da qui a gennaio possa succedere di tutto, non ritengo che Napoli e Milan possano assicurarsi una lotta esclusiva tra loro senza che nessun’altra rientri in gioco perché inevitabilmente perderanno dei punti. Per la lotta scudetto avremo delle idee più chiare verso metà gennaio".