Repice: “Vlahovic? Commisso non ha bisogno di soldi. Ma non è detto che…”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Francesco Repice, commentatore sportivo, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato anche dell'Inter: "Partiamo da un concetto: Rocco Commisso non è un presidente che ha bisogno di soldi. Ho sentito cose simili anche relative ai Friedkin nella Roma: non hanno bisogno di vendere proprio nulla, esattamente come Commisso. Il problema è che si fanno sempre i calcoli con i soldi degli altri. Bisogna capire come si ha intenzione di gestire un club: Commisso non ha bisogno di soldi ma non è detto che non voglia riorganizzare la squadra con 60-70 milioni per Vlahovic. O fare con quei soldi ciò che lui ritiene opportuno, ma non è una necessità. Così come lo sceicco del City non ha bisogno di vendere ma se arriva un'offerta da 100 milioni per De Bruyne magari ci pensa per poi investire in altro".