Repubblica: “Inter, Antonello non più consigliere di Lega: l’ad si candiderà per…”

Importante appuntamento oggi per la Lega Serie A. I dirigenti di tutti i club si incontreranno infatti per rinnovare gli organi direttivi. E potrebbe esserci un’importante novità per quanto riguarda l’Inter, come spiega Repubblica: “In Consiglio l’Inter è rappresentata sia da Beppe Marotta sia da Alessandro Antonello, che probabilmente non si ricandiderà. Antonello potrebbe concorrere invece per un posto nel board della media company che nascerà dalla collaborazione fra Serie A e fondi d’investimento“.