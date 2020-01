Mercato Inter, niente attaccante last-minute? Repubblica: “L’impressione è che…”

Llorente e Giroud sono i due nomi che, nel corso del mese di gennaio, sono stati accostati con maggiore insistenza all’Inter. A due giorni dalla fine del mercato, però, si ha la sensazione che il club nerazzurro potrebbe aver finito con Eriksen, ufficializzato martedì. Repubblica conferma le parole di Marotta che, nel pre-partita di Inter-Fiorentina, ha chiarito la posizione del club. Il quotidiano commenta così: “Presi Young, Moses ed Eriksen, Marotta si dice sazio: «Non credo faremo altro. Eriksen è stata un’opportunità straordinaria, ma non credo che in giro ci siano giocatori in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa». Nel finale, ieri dentro Esposito. L’impressione è che succederà sempre più spesso”.