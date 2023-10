Repubblica – Che numeri per Lautaro e Thuram: Inter tranquilla perché sa…

Importantissima vittoria ieri per l'Inter sul campo del Torino nel segno dei suoi attaccanti, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Questo il focus di Repubblica sulla prestazione dei due attaccanti: "Considerando anche la Champions, tra il capitano argentino e il bisonte francese, fanno sedici reti e nove assist in due. Anche il fatto che siano quasi esclusivamente loro ad esercitare la forza d’urto interista non sembra un limite, anzi: la squadra gioca in scioltezza e con tranquillità perché rinfrancata dalla consapevolezza che prima o poi la potenza di Thuram o la scaltrezza di Lautaro troveranno una fioritura.