Repubblica – Inter, Conte eterno insoddisfatto: a tratti esasperante ma a differenza di Sarri…

“Adesso che il mercato ha finalmente chiuso, non ci sono più additivi per correre verso lo scudetto, una questione tra l’Inter di Conte, la Juve che non sarà mai veramente di Sarri e la Lazio che è soprattutto di Lotito, come dopotutto lo è, in un certo qual modo, lo stesso Inzaghi. Antonio è un insoddisfatto ancestrale (o un inappagato, per meglio dire), ma da qualche giorno ha trovato un minimo di pace per le sue voglie”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla reazione del tecnico interista dopo la conclusione del mercato che ha visto l’Inter chiudere per Eriksen, Young e Moses. “Conte lo è, ma certe volte lo fa: l’eterno insoddisfatto. Quando dice che «abbiamo ceduto Politano e acquistato Eriksen, ne sono andati via due in prestito e ne abbiamo presi due in prestito» è quasi esasperante, ma è il suo modo per non uscire mai dal personaggio, che riesce a mettere sullo stesso piano l’arrivo di Young e Moses e la partenza di Dimarco e Lazaro (alla Juve fece lo stesso giochino livellando Tevez-Llorente a Giaccherini-Matri). E invece è l’unico [a differenza di Sarri e Inzaghi, ndr] a chiedere e ottenere, anche se poi l’idea di Eriksen è partita da Marotta”, spiega poi il quotidiano.

CONTE FELICE – Conte, durante la conferenza stampa pre-Udinese, ha poi lasciato trasparire una certa soddisfazione: “Comunque «alleluja, il mercato è finito e ne siamo contenti». Per quanto il Conte contento sia una rarità, adesso lo è: «Eriksen è stato un gran colpo, era nelle condizioni di scegliere dove andare e ha scelto noi». Il sottinteso è che il danese, Young e Moses hanno scelto in particolare lui, l’Antonio. Vengono tutti dalla Premier «dove ho vinto subito campionato e FA Cup, meglio di Klopp e Guardiola». Ecco, da sé stesso Conte riesce talvolta a lasciarsi appagare”, chiosa Repubblica.