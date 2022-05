Repubblica – Coppa Italia strana, ancora di salvezza per Inzaghi e Allegri

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia che mette in palio il secondo trofeo dell'anno dopo la Supercoppa

Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia che mette in palio il secondo trofeo dell'anno dopo la Supercoppa. L'Inter spera in un bis, per accendere il finale di campionato. La Juve punta a vincere per portare a casa un trofeo e limitare i danni, dopo un campionato al di sotto delle attese. "Che Coppa Italia strana. È dal 1965 che non salta fuori una finale tra Juventus e Inter ed è forte l’urgenza di vincerla per raddrizzare una stagione altrimenti sgangherata, specie per i bianconeri che alla corsa scudetto hanno partecipato per una sola giornata, che un trofeo l’hanno già concesso ai rivali (la Supercoppa di gennaio, vinta dall’Inter col gol di Sanchez al 120’) e che dalla Champions sono usciti perdendo in casa col Villarreal, non vincendo ad Anfield. Quella coppa è un’ancora di salvezza per tutti e due, una coperta di Linus, un alibi da far valere, una cosa così", spiega Repubblica che poi rimarca un passaggio della conferenza di Inzaghi. "«L’8 luglio non mi sarei aspettato tutto questo » ha detto, tornando indietro al giorno zero in cui, nella pancia di San Siro, presentò ai tifosi nerazzurri se stesso e la sua Inter senza più Conte, Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Una squadra da qualificazione Champions, secondo la maggioranza degli osservatori. Otto mesi più tardi si ritrova ad essere l’allenatore che, da esordiente, ha fatto più punti di tutti all’Inter dal 2000 in avantidietro al solo Mourinho e il primo a giocarsi una finale di Coppa Italia dopo undici anni"