Repubblica – Cosa rischia la Juventus? Retrocessione possibile in un caso

Lo spiega Repubblica di oggi, riportando il parere di un noto avvocato. Questo il focus: "In base all’articolo 31 del codice di giustizia sportiva, la retrocessione sarebbe possibile se fosse dimostrato che il club ha fornito false comunicazioni per iscriversi al campionato. Secondo l’avvocato Federico Venturi Ferriolo, a capo del dipartimento sportivo di LCA Studio Legale «è al momento più realistico che la procura della Figc possa propendere per un’ammenda. Con o senza l’eventuale decurtazione di punti, in caso di irregolarità relative agli stipendi ». E comunque, «le sanzioni dovrebbero avere effetto sul campionato in corso o sul prossimo. Non su quelli passati, non essendo oggi immaginabile la contestazione della condotta antisportiva. Niente revoca dello scudetto 2020, quindi".