Repubblica – Europeo, l’Italia ospiterà le sue quattro partite grazie a Draghi

Nel pomeriggio di ieri la notizia che dà speranza al Paese: il quotidiano sottolinea il ruolo del Premier nella vicenda

Il Governo italiano ha dato nella giornata ieri l'ok per l’apertura degli stadi per il prossimo Europeo. Repubblica torna sulla notizia che dà speranza in vista dell'estate: "La maglietta azzurra personalizzata per Mario Draghi è già pronta. Roma avrà la sua sospirata porzione di Europeo: quattro partite. L’Olimpico terrà regolarmente a battesimo il torneo l’11 giugno con Italia-Turchia. Lo stadio sarà aperto al 25% della capienza, come da richiesta dell’Uefa: circa 15.900 il numero degli spettatori probabili. Un messaggio incoraggiante per il futuro dopo la pandemia, ma anche una scommessa: nessuno può oggi realmente ipotizzare lo scenario di giugno, mentre il resto del Paese chiede di riaprire".