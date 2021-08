Repubblica – Inter, testa a testa Thuram-Correa. Napoli, c’è la cifra giusta per Insigne

L'Inter continua la ricerca di una punta per completare l'organico: in corsa ci sono sempre Thuram, Correa e Insigne

Testa la match contro il Genoa, esordio in campionato e sfida insidiosa per gli uomini di Inzaghi. Dopo la gara di oggi, in programma alle 18:30 e valida per la prima giornata della Serie A 2021/2022, l'Inter tornerà a lavorare sull'ultimo colpo in attacco per completare la rosa a disposizione del tecnico piacentino.