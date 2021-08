Repubblica – Marotta non vuole dismissione Inter, rinnova Lautaro. Con Dzeko…

Il giallorosso è destinato a sbarcare a Milano. Inzaghi potrebbe puntare ad un'altra punta per sostituire Lukaku: piace anche Correa

Ma in questo momento c'è anche da resistere rispetto alle offerte che arrivano perLautaro Martinez.Il Tottenham, secondo il quotidiano, avrebbe messo sul tavolo 70 mln più 6.5 di bonus con un contratto di 11 mln offerto all'attaccante."Marotta non accetta l’idea di una società in dismissione e conta di poter arrivare al rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Non vuol dire che Lautaro sarà in nerazzurro per sempre, visti i guai della proprietà, ma la sua permanenza per questa stagione darebbe almeno un po’ di ossigeno al progetto", si legge.