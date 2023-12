Repubblica – Ieri l’Inter ha brillato meno. Tocca ancora tifare Mourinho

Come la Juventus due settimane fa, anche l'Inter si infrange sul muro del Genoa. La squadra di Inzaghi, a Marassi, non va oltre l'1-1 nonostante il gol del vantaggio firmato da Arnautovic. Il giorno dopo la gara, Repubblica analizza la prova dei nerazzurri: "Agli interisti tocca ancora tifare Mourinho. Per chiudere il girone d’andata da campione d’inverno già stasera, dovranno sperare che lo Special One vinca la caccia reciproca fra vecchie volpi con Allegri. Altrimenti la squadra di Inzaghi dovrà chiudere la pratica a San Siro col Verona sabato prossimo".

"A Marassi l’Inter ha brillato meno che in altre notti, a voler essere generosi. E il Genoa ha fatto il Genoa, pareggiando con la capolista come aveva già fatto con Napoli e Juve. Il primo tempo a Genova si è giocato in uno stadio che sembrava la Bombonera, con entrambe le curve dello stesso colore, i tamburi che non hanno mai smesso di picchiare e decine di fumogeni, tanto che l’arbitro ha fermato la partita per otto minuti. I giocatori non respiravano, il Var non vedeva. Sudamerica".