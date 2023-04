Repubblica – Inter, Inzaghi ha responsabilità oggettive: è inaccettabile che…

L’allenatore, come ogni amministratore, ha responsabilità oggettive: la fase difensiva imbarca acqua

Continua la crisi in campionato dell'Inter , con i nerazzurri che col Monza hanno subito la terza sconfitta consecutiva a San Siro e tutte senza nemmeno segnare un gol. Spiega infatti Repubblica: "Nel primo tempo l’Inter ha tirato undici volte, contro una sola conclusione del Monza.

Ma di tutti i tentativi nerazzurri, il solo che ha centrato lo specchio della porta è stato un innocuo piatto di Correa, parato da Di Gregorio senza patemi. A mancare non è il gioco, ma la mira. L’allenatore, come ogni amministratore, ha responsabilità oggettive: la fase difensiva imbarca acqua, ed è inaccettabile che l’Inter in cinque partite di campionato faccia un punto appena".