Repubblica – Inter sempre attivissima sui parametri zero: sarà asta per Kessie

Il club nerazzurro punterà ancora sui calciatori in scadenza: nel mirino anche il centrocampista ivoriano del Milan

"La Serie A riparte sul filo teso delle inquietudini. Contratti in scadenza, giocatori scontenti, come se il campionato fosse ormai una parentesi noiosa tra le finestre del mercato. Prendete il Milan: nemmeno il tempo di consumare l'addio a Donnarumma che il club s'è già rassegnato a due nuovi strappi. Per Kessié e Romagnoli saranno gli ultimi mesi da rossoneri: l'ivoriano aveva chiesto 8 milioni a stagione con adeguamento immediato a 7, anche perché su di lui s'è scatenata un'asta che ha aggiunto, alle note Psg e Tottenham, anche Liverpool, Juventus e persino l'Inter. Che magari deve vendere le stelle, ma sui parametri zero è sempre attivissima".