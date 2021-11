Repubblica – In un colpo solo l’Inter ha trovato 3 cose. Inzaghi da ora in poi…

L'analisi del quotidiano sulla vittoria della squadra di Inzaghi contro il Napoli

Il giorno dopo l'importante successo dell'Inter contro il Napoli, Repubblica analizza i tre punti conquistati dalla squadra di Inzaghi. "Nel freddo di San Siro, contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti, l’Inter ha trovato in un colpo solo la prima vittoria in uno scontro diretto, la vista ravvicinata sulla vetta del campionato e anche un rigorista affidabile, che cercava da quando Romelu Lukaku è tornato al Chelsea. Il 3-2 col Napoli rilancia i nerazzurri come contendenti per lo scudetto. Simone Inzaghi da ora in poi potrà davvero salire sul ring della Serie A come difensore del titolo, che pure non ha vinto, nella speranza che a maggio lo speaker urli “and still”, “e ancora”, segno nella boxe che i campioni non sono cambiati. Ma da qui ad allora il cammino è lungo e difficile".