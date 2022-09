Repubblica – Inzaghi ribalta la squadra, ma Bayern di un altro mondo. Bocciato Barella?

“Non è questa la partita che scandaglia la malattia dell’Inter, ma che ci sia bisogno di cure lo dimostra il repulisti di Inzaghi, che ha fatto fuori in un colpo solo Handanovic e De Vrij e soprattutto Barella, che era l’anima della squadra ma adesso ne sembra una coscienza polemica a brontolante. A lui l’allenatore non ha concesso nemmeno un minuto, preferendogli Mkhitaryan come titolare e Gagliardini come rimpiazzo, dando il senso della bocciatura, mentre per portiere e libero potrebbe essere arrivato il tempo delle successione”, questa l’analisi del quotidiano.