Repubblica / Italia, 5.5 per Barella: “Il percussionista dell’Inter dà solo…”

La pagella del quotidiano Repubblica di Nicolò Barella dopo la gara degli ottavi di Euro 2020 tra Italia e Austria

"Il percussionista dell'Inter qui dà solo l'accompagnamento. S'esaurisce in un esterno parato e in tanti errori". Per il quotidiano La Repubblica la prova di Nicolò Barella in occasione di Italia-Austria è da 5,5.