Repubblica – Inter, pessimo arbitraggio di Maresca ma giocando così non si vince. “E Conte…”

“È tutto vero: il pessimo arbitraggio di Maresca, la mancata espulsione di Arslan, l’appagamento post orgasmico per la vittoria con la Juve. Mettici anche il campo paludoso, a cui i padroni di casa sono forse più abituati. Resta il fatto che se non fai nulla per vincere, difficilmente vinci”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito allo 0-0 deludente dell’Inter in quel di Udine contro l’Udinese. La squadra di Conte ha sprecato la chance di agganciare il Milan in vetta alla classifica, giocando una partita sotto ritmo che, di fatto, ha permesso ai friulani di cogliere un punto importante in ottica salvezza.

INTER STERILE – Il match giocato dall’Inter ricorda le due sfide contro lo Shakhtar Donetsk e il risultato è stato infatti 0-0 – prima volta in campionato – come in Champions. “Quando l’arbitro ha comunicato che avrebbe dato appena 4 minuti di recupero l’ex ct s’è infuriato. È stato espulso mentre urlava «Sempre tu Maresca, anche alla Var, sempre tu». Riferendosi al mancato rigore su Perisic di Inter-Parma. Stessa sorte per Oriali nel dopopartita a cui l’arbitro avrebbe detto «dovete accettare, anche quando non vincete »”, conferma Repubblica.