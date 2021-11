Repubblica / Milan-Inter vale per lo scudetto: meglio i rossoneri, ma l’incognita…

Il quotidiano La Repubblica presenta il 'Derby della Madonnina' tra Inter e Milan in programma questa sera a San Siro

Alessandro De Felice

Una sfida che vale molto più di tre punti. Un crocevia importante per la stagione delle due squadre e per la corsa allo scudetto. Per La Repubblica, la sfida tra Milan-Inter, in programma questa a San Siro, ha un peso specifico molto più elevato:

"Il derby di Milano vale per lo scudetto. Un tempo era una tautologia. Oggi, una consuetudine ritrovata dopo lunghi anni di tirannide juventina. Stasera il duello fra Milan capolista e Inter campione d’Italia sarà una tappa della corsa al titolo, proprio come la passata stagione, chiusa con le milanesi ai primi due posti".

I nerazzurri di Simone Inzaghi non possono permettersi ulteriori passi falsi: "Attardata di 7 punti dai cugini in fuga a velocità supersonica a braccetto col Napoli, l’Inter deve accorciare il distacco e impedire al Milan di trasformarlo in precoce voragine".

Secondo il quotidiano, i rossoneri arrivano meglio alla sfida ma c'è un punto interrogativo:

"Guardando alla Serie A, al confronto arriva meglio il Milan: 10 vittorie e un pareggio, mentre l’Inter di pari ne ha tre e ha perso all’Olimpico con la Lazio. Ma c’è un’incognita: l’effetto Champions. Il Milan, con un solo punto nel girone, è quasi eliminato. L’Inter con le due vittorie sullo Sheriff di Tiraspol si è avvicinata al sospirato passaggio agli ottavi. Al di là di possibili ricadute psicologiche, l’effetto si potrebbe vedere in primavera. L’anno scorso l’Inter di Conte, eliminata a dicembre da tutte le coppe, si concentrò sullo scudetto. Il Milan non può arrendersi così presto, ma sa che la discesa in Europa League, con le trasferte del giovedì, potrebbe diventare un problema".