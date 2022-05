Repubblica – Milan, il vero avversario è il subconscio. Inter in agguato

Rossoneri e nerazzurri si giocano tutto all'ultima curva: sarà fondamentale non abbassare la guardia

Pochi giorni ancora e il rebus scudetto verrà definitivamente risolto. Inter e Milan si giocano tutto all'ultima curva, con i rossoneri ovviamente in vantaggio. Ma guai ad abbassare la guardia, come sottolinea oggi Repubblica: "Nel conto alla rovescia verso la partita scudetto di domenica a Reggio Emilia, il vero avversario di un Milan giovane e poco avvezzo alle grandi vittorie potrebbe essere, più ancora del Sassuolo, è il subconscio. A volte gioca scherzi subdoli agli sportivi, sul filo del traguardo. Pare abbastanza inverosimile l’ipotesi di un crollo nervoso, però l’Inter vuole restare in agguato per non dovere avere rimpianti. A San Siro, con la Sampdoria più spensierata della stagione dopo la salvezza e il 4-1 alla Fiorentina, non può sbagliare. Le vicende di mercato, per quanto serie, vengono decisamente congelate e rinviate a lunedì".