Repubblica – Inter, Nainggolan e Pinamoniti al Cagliari per Nandez? Situazione fluida

Nahitan Nandez resta il nome principale per l'Inter per sostituire Hakimi, approdato al PSG: gli ultimi aggiornamenti

Nahitan Nandez resta il nome principale per l'Inter per sostituire Hakimi, approdato al PSG. Stando a quanto riportato da Repubblica, però, l'affare con il Cagliari non è ancora in dirittura d'arrivo. "Per Nandez la situazione è più fluida, vista la complessità dell'intreccio di mercato fra Inter e Cagliari. Dopo il trasferimento di Dalbert è probabile che anche Nainggolan farà un'altra stagione in Sardegna, magari in compagnia di Pinamonti", spiega infatti il quotidiano.