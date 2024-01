Repubblica su Salernitana-Juve: “Risultato non deciso da Guida. Gatti? Massimo da arancione”

"A Salerno, in casa di una squadra debole, decimata dalle assenze e in 10 per mezza partita, gli allegriani hanno di nuovo vinto con un gol oltre il 90’ (dopo Verona e Monza), acchiappando per i capelli un risultato perseguito col grigiore del gioco ma artigliato con attimi improvvisi di fanatismo agonistico. È la 10ª vittoria col minimo scarto, marchio di una fabbrica che produce e riproduce il medesimo prodotto. Ultima e terzultima in classifica hanno dato filo da torcere alle prime due, ma che differenza: la Juve, di quel filo, sembra quasi non saperne fare a meno e a Salerno l’ha sfangata facendo il primo tiro in porta al 64’ (telefonata di Milik), creando una sola vera azione da gol, che McKennie ha sprecato di testa, ma segnandone due, sempre con quegli attimi improvvisi", aggiunge Repubblica che poi analizza così gli episodi arbitrali che la Salernitana ha contestato: