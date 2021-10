Repubblica: “Sassuolo-Inter, due elementi decisivi. Resta il sospetto che i nerazzurri…”

L'analisi del quotidiano sulla vittoria della squadra di Inzaghi al Mapei Stadium

Il fallo di Handanovic su Defrel non ravvisato da Pairetto (fallo tutt'altro che netto) e i 5 cambi. Sono questi i due elementi decisivi di Sassuolo-Inter secondo Repubblica. "La forma dice che a Reggio Emilia è accaduto l’ennesimo episodio che seminerà dubbi e veleni sull’uso dello strumento nato come loro antidoto: il video. L’azione della possibile espulsione di Handanovic al tramonto del primo tempo, sul meritatissimo 1-0 per il Sassuolo, va a infoltire la già corposa casistica delle decisioni controverse dall’introduzione del video. L’episodio in questione è la classica fuga dell’attaccante, Defrel, con l’uscita fuori area del portiere. Handanovic ha provato a togliersi, ma non ha fatto in tempo del tutto e Defrel nell’impatto è caduto. Sulla gomitata involontaria e sull’ulteriore tocco del portiere sulla gamba dell’attaccante sono sorte le due inevitabili scuole di pensiero, ma la cosa certa è che il Var non ha spedito l’arbitro al video".