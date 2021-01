Repubblica – Serie A, tre partite per decidere il campione d’inverno: corsa a tre ma…

Ci sono ancora punti in palio prima di stabilire chi sarà il campione d’inverno in Serie A. La Repubblica di oggi sottolinea il cammino che separa le squadre di vertice dal traguardo. Questo il focus: “Sedici giorni per conquistare quella fiche che di per sé non vale nulla, ma che quasi sempre a fine stagione viene convertita in oro vero. Tre partite per il titolo d’inverno, in mezzo gli ottavi di Coppa Italia. Aspettando la Juve, che ha una gara da recuperare, la corsa è fra le due milanesi e la Roma. Il Milan, dopo 27 gare d’invulnerabilità in campionato, ha visto svanire l’incantesimo, e ora dovrà vedersela per due volte (la seconda in coppa) contro Marco Giampaolo, il cui esonero a Milanello ha avviato la rinascita. L’Inter, la cui onda di otto vittorie consecutive s’è infranta contro la diga difensiva di Ranieri, dovrà giocarsela all’Olimpico con i giallorossi”.